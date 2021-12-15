Kırıkkale’de eşini öldüren şahıs: Uyuşturucu aldım, hatırlamıyorum

4 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşi Hacer Başkaya’yı öldüren Sezer Başkaya, duruşmada olay sırasında uyuşturucu madde kullandığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Kırıkkale'de çiğ köftecilik yapan 26 yaşındaki Sezer Başkaya, 6 Haziran'da tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı (29) evde 4 yaşındaki oğlu H.M.B.'nin gözü önünde boynunda bıçakladı.

Ağır yaralanan Başkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sezer Başkaya da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

'Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Başkaya'nın, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Sanık Başkaya, duruşmaya Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tarafların avukatları ve Hacer Başkaya'nın yakınları da salonda hazır bulundu. Sanık Sezer Başkaya, savunmasında, olay sırasında uyuşturucu madde kullandığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek pişman olduğunu söyledi.

SANIĞIN ANNESİ, GELİNİNİN HİÇBİR SUÇU OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sanığın annesi E.B. de olay sırasında evde olduğunu ve gelini Hacer Başkaya'nın hiçbir suçunun olmadığını kaydetti.

Hacer Başkaya'nın ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Sezer Başkaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.