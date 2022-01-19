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    Kırıkkale'de feci kaza: 15 yaralı

    Kontrolden çıkan midibüsün tren yoluna devrilmesi sonucu yaşanan kazada, çok sayıda yaralı sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 09:26
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    Kırıkkale'de feci kaza: 15 yaralı

    Kırıkkale'de işçileri taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tren yoluna devrildi.

    ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    15 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kırıkkale'de feci kaza: 15 yaralı VİDEO

    Kırıkkale de feci kaza: 15 yaralı #1

    Kırıkkale de feci kaza: 15 yaralı #2

    Kırıkkale de feci kaza: 15 yaralı #3

    Kırıkkale de feci kaza: 15 yaralı #4


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