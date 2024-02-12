Kırıkkale'de feci kaza: Tır, çarptığı aracı metrelerce sürükledi Kırmızı ışıkta bekleyen araç, arkadan çarpan tır tarafından sürüklendi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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İHA

Kırıkkale'de, dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Tır, kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde yaşandı.

A.Ö. yönetimindeki Gürcistan plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Metrelerce sürükledi

Tırın metrelerce sürüklediği hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücüler A.Ö. (58) ve M.A. (35) ile hafif ticari araçta bulunan S.A. (29) yaralandı.

Araçta sıkıştılar: Durumları ağır

Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan S.A. ile M.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tırın kırmızı ışık sebebiyle bekleyen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Tır, çarptığı aracı metrelerce sürüklüyor. Hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)