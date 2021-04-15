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    Kırıkkale’de fren yerine gaza bastı

    U dönüşü yapmak isterken fren yerine gaza basan sürücü, kaldırıma çıkarak hafif yaralandı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 18:09
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    Kırıkkale’de fren yerine gaza bastı

    Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerindeki İstasyon Kavşağı’nda otomobil sürücüsü İbrahim S., bulvardan U dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile kaldırıma çıktı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

    Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale’de fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı ViDEO

    Kırıkkale’de fren yerine gaza bastı #1

    Kırıkkale’de fren yerine gaza bastı #2

    Kırıkkale’de fren yerine gaza bastı #3

    Kırıkkale’de fren yerine gaza bastı #4

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