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    Kırıkkale'de gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Arkadaşlarıyla tekne gezintisi yaparken göle girip kaybolan Sinan Şitkahyaoğulları'ndan kötü haber geldi.
    • 09.06.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:49
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    Kırıkkale'de gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Kırıkkalde'de yaşayan Sinan Şitkahyaoğulları ve iki arkadaşı, 31 Mayıs günü tekneyle beraber  Kapulukaya Barajı gölünde açıldılar.

    23 yaşındaki Sinan, teknekden atlayıp kıyıya yüzmeye çalışırken bir anda ortadan kayboldu.

    Günlerdir aranıyordu

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Günlerdir arama çalışmalarına devam eden ekipler, genci bulmak için seferber oldu.

    Cansız bedenine ulaşıldı

    Sinan'ın cesedi bugün baraj gölünün kıyısında bulundu. İHA'nın haberine göre; cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    Kırıkkale de gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı #1

    Kırıkkale de gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı #2

    Kırıkkale de gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı #3


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