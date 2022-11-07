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    Kırıkkale'de hediyelik eşya paketine uyuşturucu saklayan adam tutuklandı

    Yahşihan'da trafikte denetim yapan ekipler, şüphelendikleri şahsın yanında bulunan hediyelik eşya paketinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
    • 07.11.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:32
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    Kırıkkale'de hediyelik eşya paketine uyuşturucu saklayan adam tutuklandı

    Ülke genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve dağıtımına sebep olan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kırıkkale Yahşihan ilçesinde trafikte denetimde, GBT denetimlerinde, otobüste seyahat eden M.H.T.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma, çantasında ve üzerinde arama yaptı.

    60'ar gram 25 adet metamfetamin bulundu

    Çantanın içerisinde, hediyelik eşya paketine sarılı vaziyette 60'ar gram 25 adet metamfetamin, 3 adet aparat bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

    Şüpheli tutuklandı

    Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.H.T., karakolda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli şahıs M.H.T., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

    Kırıkkale de hediyelik eşya paketine uyuşturucu saklayan adam tutuklandı #1


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