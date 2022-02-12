Kırıkkale'de hastane önünde bulunan banka ATM'lerini soymaya çalışan iki hırsızlık şüphelisinden biri, hemşirenin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde gece saatlerinde, iki hırsızlık şüphelisi, plakalarını kağıt ile kapattığı kamyonet tipi aracını hastane otoparkına park etti.

Kırıkkale'de hırsızlar, hastane önündeki banka ATM'sini soymaya kalkıştılar - Vİdeo



ATM'Yİ SPİRAL MAKİNESİYLE KESMEYE ÇALIŞTILAR

Hırsızlar, 22 metrelik elektrik kablosunu araçtaki jeneratöre bağlayıp, iki banka ATM'sinin kapısını spiral makinesi ile kesmeye çalıştı. O sırada hastane penceresinden hırsızları fark eden bir hemşire ise durumu polise ve güvenlik görevlilerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.





POLİSLER KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA BAŞLATTI

İsmi henüz belirlenemeyen diğer hırsızlık şüphelisi ise kaçarak kayıplara karıştı. Ekipler, olayın yaşandığı bölgede yaptığı incelemede, iki banka ATM'sinin kesilen kapılarından parmak izi alarak, inceleme yaptı.

Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



