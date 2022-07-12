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Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

H.B.'nin kullandığı otomobil ile E.Y.'nin idaresindeki araç, kafa kafaya çaptıştı. Bayram dönüşü yaşanan kazada 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.