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    Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

    H.B.'nin kullandığı otomobil ile E.Y.'nin idaresindeki araç, kafa kafaya çaptıştı. Bayram dönüşü yaşanan kazada 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.
    • 12.07.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 17:21
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    Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

    Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Ahalı köyünde bayram dönüşünde feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.

    H.B. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen E.Y.'nin kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı.

    Yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar pert oldu.

    Sıkışan yaralılar araçlardan çıkarıldı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, araçta sıkışan yaralılar sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

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    2'si ağı 10 kişi yaralandı

    Kazada yaralanan Y.T., Y.Y., A.A., Y.T., E.Y., E.Ö., H.B., K.B., F.E.B. ve M.B.B. ambulanslarla hastaneye gönderilirken tedavi altına alınan A.A. ile E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Araçlar kaldırıldı

    Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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