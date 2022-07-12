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- Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı
Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı
- 12.07.2022 - 17:08
- Güncelleme : 12.07.2022 - 17:21
Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Ahalı köyünde bayram dönüşünde feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.
H.B. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen E.Y.'nin kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı.
Yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar pert oldu.
Sıkışan yaralılar araçlardan çıkarıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, araçta sıkışan yaralılar sedye yardımıyla ambulansa taşındı.
2'si ağı 10 kişi yaralandı
Kazada yaralanan Y.T., Y.Y., A.A., Y.T., E.Y., E.Ö., H.B., K.B., F.E.B. ve M.B.B. ambulanslarla hastaneye gönderilirken tedavi altına alınan A.A. ile E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Araçlar kaldırıldı
Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.