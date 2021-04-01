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- Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan aracın karşı şeritteki otomobile çarpmasıyla birlikte meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 01.04.2021 - 17:51
- Güncelleme : 01.04.2021 - 18:02
Saat 12.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunda Ali Bozdaş (55) yönetimindeki 71 BJ 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçti.
Otomobil, karşıdan gelen Zakir Karaca (43) idaresindeki 71 AAE 595 plakalı otomobille çarpıştı.
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
Kazada, hurdaya dönerek parçaları etrafa savrulan iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı VİDEO
TOZ BULUTU OLUŞTU
Tedavi altına alınan yaralılardan Karaca'nın Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası oluşan toz bulutu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.