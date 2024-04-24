Kırıkkale'de kadın cinayeti! Sevgilisi boğazından bıçaklayarak öldürdü Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Bir kadın daha sevgili kurbanı oldu..

Olayın adresi bu kez Kırıkkale.

4 Nisan Perşembe günü Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen olayda, F.C. isimli kadın sürücü, 71 ADB 637 plakalı otomobille seyrederken yanında bulunan sevgilisi E.B. ile tartışma yaşadı.

20 gün sonra hayatını kaybetti

Hararetlenen tartışmada kadın, sevgilisi tarafından boğazından bıçaklandı.

Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)