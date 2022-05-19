Kaldırımda bekleyen adamı belinden bıçakladıktan sonra tehdit eden şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kırıkkale'de S.B. isimli şahıs, Rauf Denktaş Bulvarı'nda elindeki bıçakla tehditler savurup, kaldırımda bekleyen S.I.'yı belinden yaraladı.

Esnaf tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçaklanan adam tedaviye alındı

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli polis timleri tarafından yakalanan eli bıçaklı S.B. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı VİDEO