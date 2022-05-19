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    Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı

    Kaldırımda bekleyen adamı belinden bıçakladıktan sonra tehdit eden şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
    • 19.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 17:34
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    Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı

    Kırıkkale'de S.B. isimli şahıs, Rauf Denktaş Bulvarı'nda elindeki bıçakla tehditler savurup, kaldırımda bekleyen S.I.'yı belinden yaraladı.

    Esnaf tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bıçaklanan adam tedaviye alındı

    İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Gözaltına alındı

    Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli polis timleri tarafından yakalanan eli bıçaklı S.B. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı VİDEO

    Kırıkkale de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı #1

    Kırıkkale de kaldırımda bekleyen adamı bıçakladı #2


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