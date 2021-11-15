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    Kırıkkale'de kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu

    Kırıkkale'de, otomobilin kapısına kamyonetin çarpması sonucu Ömer B.'nin parmağı kapıya sıkışarak koptu.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 22:45
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    Kırıkkale'de kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu

    Kırıkkale'de, saat 17.30 sıralarında Millet Bulvarı Balıkçılar Çarşısı önünde Ömer B., park halindeki otomobiline binmek için kapısını açtığı sırada, arkadan gelen Serkan Ş. yönetimindeki  kamyonet, otomobilin kapısına çarptı.

    SOL ELİNİN PARMAĞI KOPTU

    Çapmanın etkisiyle Ömer B.'nin kapıya sıkışan sol elinin bir parmağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale de kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu #1

    KOPAN PARMAKLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri, Ömer B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından kopan parmağını da alarak hastaneye kaldırdı.

    Kırıkkale de kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu #2

    Kırıkkale de kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu #3

     

     

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