Kırıkkale'de kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu

Kırıkkale'de, otomobilin kapısına kamyonetin çarpması sonucu Ömer B.'nin parmağı kapıya sıkışarak koptu.

Kırıkkale'de, saat 17.30 sıralarında Millet Bulvarı Balıkçılar Çarşısı önünde Ömer B., park halindeki otomobiline binmek için kapısını açtığı sırada, arkadan gelen Serkan Ş. yönetimindeki kamyonet, otomobilin kapısına çarptı.

SOL ELİNİN PARMAĞI KOPTU

Çapmanın etkisiyle Ömer B.'nin kapıya sıkışan sol elinin bir parmağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOPAN PARMAKLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, Ömer B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından kopan parmağını da alarak hastaneye kaldırdı.