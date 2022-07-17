Kırıkkale'de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü

Kırıkkale'de sürücüsünün içinde olmadığı kamyon freni boşalınca etrafa çarptı. 9 araç olayda hasar aldı.

Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak'ta, park halindeki mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti.

Freni boşaldı, 9 araca çarptı

Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.





Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu 9 araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



