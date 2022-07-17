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    Kırıkkale'de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü

    Kırıkkale'de sürücüsünün içinde olmadığı kamyon freni boşalınca etrafa çarptı. 9 araç olayda hasar aldı.
    • 17.07.2022 - 04:34
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    Kırıkkale'de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü

    Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak'ta, park halindeki mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti.

    Freni boşaldı, 9 araca çarptı

    Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

    Kırıkkale de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü #1

    Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

    Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu 9 araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü #2

    Kırıkkale de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü #3

    Kırıkkale de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü #4

    Kırıkkale de kamyonun freni boşaldı: 9 araç zarar gördü #5


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