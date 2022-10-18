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    Kırıkkale'de kara akbaba, yaralı halde bulundu

    Balışeyh'de jandarma ekiplerince tüfekle vurulmuş olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı kara akbaba, tedavi altına alındı.
    • 18.10.2022 - 21:40
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    Kırıkkale'de kara akbaba, yaralı halde bulundu

    Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyü yakınlarında devriye görevi sırada kanadından yaralanmış kara akbaba buldu.

    Avcılar tarafından tüfekle yaralandığı belirlenen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    Tedavi altına alındı

    Ekiplerce Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirilen kara akbaba tedavi altına alındı.

    DHA'nın haberine göre; akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

    "Tedavi altına alınan kuşun yaşaması için gereken çaba sarf edilmektedir"

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde nadir görülen nesli tehlike altında olan bu tür, leşçi bir hayvan olup insanlara zarar yerine faydalıdır. Ne yazık ki Balışeyh ilçemizde jandarma ekiplerimiz, yetişkin kara akbabayı yaralı halde bulmuştur. Vatandaşlarımızın nesli tehlike altında olan bu kuşlara karşı hassas olmalarını rica ederiz. Tedavi altına alınan kuşun yaşaması için gereken çaba sarf edilmektedir." denildi.

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