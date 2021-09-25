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Kırıkkale'de karantinaya uymayan kişi yurda yerleştirildi

Kırıkkale'de karantinaya uymayan kişi yurda yerleştirildi

Kırıkkale'de temaslı olduğu halde dışarı çıkan Necip Seyhan'a (29) 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Seyhan, tekrar karantina için yurda alındı.