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- Kırıkkale'de karantinaya uymayan kişi yurda yerleştirildi
Kırıkkale'de karantinaya uymayan kişi yurda yerleştirildi
Kırıkkale'de temaslı olduğu halde dışarı çıkan Necip Seyhan'a (29) 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Seyhan, tekrar karantina için yurda alındı.
- DHA
- 25.09.2021 - 04:05
Kırıkkale'de, Necip Seyhan (29) temaslı olduğu halde karantina kurallarını hiçe sayarak dışarı çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında, düğün salonunun otoparkında bulunan araç sürücüsü Seyhan'a Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Seyhan'a 4 bin 50 TL para cezası kesildi.
YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Seyhan'ın koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı.
Seyhan, karantinasını tamamlaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.