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- Kırıkkale'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
- DHA
- 01.02.2022 - 05:25
- Güncelleme : 01.02.2022 - 05:31
Kırıkkale ilçeye bağlı Çerikli Kasabası Yerlikent Mahallesinde saat 01.30 sıralarında, aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı(79), Tuğba Bağcı(31), Recep Aslan Bağcı(13), Erdem Bağcı(5), Mürsel Doğruöz(56), Çiler Doğruöz(56), Demet Demirel(32), Eymen Said Demirel(5) ve Elif Yağmur Demirel(3), gece saatlerinde rahatsızlandı.
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Video
KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER
Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
DURUMLARI İYİ
Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.