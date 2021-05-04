Euro
10.0187
0.64%
Dolar
8.3339
1.05%
Altın
477.82
0.46%
Borsa
1.424
0.18%
Bitcoin
471.601
-3.06%
EXEN Coin
27.56
-1.21%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey

    Husumetli olduğu kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey

    Kırıkkale’de ağabey Memduh E. (50), iki gün önce Selim Özer Mahallesi 2293. Sokak’taki evinin yanından mandıra satın alan kardeşi İhsan E.’nin (40) yanına gidip tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ağabey elindeki sopa ile kardeşini darbedip, aracının camlarını kırdı.

    Süt bidonlarını yere atan ağabey, hayvan gübrelerini de yemlerin üzerine döktü.

    O ANLARI KAMERAYA ALDI

    Gözü dönen ağabey, evden oğluna getirttiği tüfek ile kardeşine ateş açtı.

    O sırada kendisini korumak için ahıra giren kardeşi İhsan E. vurulmaktan son anda kurtuldu. Araya giren annesi ve yakınları, tüfeği elinden aldı.

    Ağabey, bir süre kapıyı açmak için zorladı. Kardeşi o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basıp ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO

    AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Polisin gelmesiyle ahırdan çıkan İhsan E., darp raporu aldıktan sonra karakola gidip ağabeyinden şikayetçi oldu.

    Polis, ağabey Memduh E.’yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey #1

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey #2

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey #3

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey #4

    Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir