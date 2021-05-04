Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey

Husumetli olduğu kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kırıkkale’de ağabey Memduh E. (50), iki gün önce Selim Özer Mahallesi 2293. Sokak’taki evinin yanından mandıra satın alan kardeşi İhsan E.’nin (40) yanına gidip tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ağabey elindeki sopa ile kardeşini darbedip, aracının camlarını kırdı.

Süt bidonlarını yere atan ağabey, hayvan gübrelerini de yemlerin üzerine döktü.

O ANLARI KAMERAYA ALDI

Gözü dönen ağabey, evden oğluna getirttiği tüfek ile kardeşine ateş açtı.

O sırada kendisini korumak için ahıra giren kardeşi İhsan E. vurulmaktan son anda kurtuldu. Araya giren annesi ve yakınları, tüfeği elinden aldı.

Ağabey, bir süre kapıyı açmak için zorladı. Kardeşi o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Kırıkkale’de kardeşinin mandırasını tüfekle basıp ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polisin gelmesiyle ahırdan çıkan İhsan E., darp raporu aldıktan sonra karakola gidip ağabeyinden şikayetçi oldu.

Polis, ağabey Memduh E.’yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.