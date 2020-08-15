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    Kırıkkale'de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu

    İki gündür kayıp olarak aranan Murat Öztürk'ün, arkadaşı tarafından 10 bin lira için öldürülüp, cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 17:54
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    Kırıkkale'de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu

    Kırıkkale'de bir çay ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Öztürk, 2 gün önce ortalıktan kayboldu.

    Polis ekipleri ise ailesinin kayıp başvurusu üzerine Öztürk için arama çalışması başlattı.

    ARKADAŞI İTİRAFTA BULUNDU

    Yapılan çalışmalar kapsamında Murat Öztürk'ün kaybolduğu gün, çalıştığı çay ocağından arkadaşı Y.Y. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Y., sorgusunda Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti.

    10 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRÜP, GÖMDÜ

    Y.Y., ifadesinde Murat Öztürk'ü üzerindeki 10 bin TL'yi almak için otomobiliyle Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyüne götürdüğünü, burada bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü anlattı.

    Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.

    Kırıkkale de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu #1

    KATİL TUTUKLANDI

    Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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