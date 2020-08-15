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Kırıkkale'de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu

Kırıkkale'de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu

İki gündür kayıp olarak aranan Murat Öztürk'ün, arkadaşı tarafından 10 bin lira için öldürülüp, cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı.