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- Kırıkkale'de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu
Kırıkkale'de kayıp zannedilen adam arkadaş kurbanı oldu
- DHA
- 15.08.2020 - 17:54
Kırıkkale'de bir çay ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Öztürk, 2 gün önce ortalıktan kayboldu.
Polis ekipleri ise ailesinin kayıp başvurusu üzerine Öztürk için arama çalışması başlattı.
ARKADAŞI İTİRAFTA BULUNDU
Yapılan çalışmalar kapsamında Murat Öztürk'ün kaybolduğu gün, çalıştığı çay ocağından arkadaşı Y.Y. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Y., sorgusunda Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti.
10 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRÜP, GÖMDÜ
Y.Y., ifadesinde Murat Öztürk'ü üzerindeki 10 bin TL'yi almak için otomobiliyle Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyüne götürdüğünü, burada bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü anlattı.
Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.
KATİL TUTUKLANDI
Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.