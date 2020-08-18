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- Kırıkkale'de kaza yapan 3 kişi çay içerek rahatladılar
Kırıkkale'de kaza yapan 3 kişi çay içerek rahatladılar
Bahşılı ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.
- İHA
- 18.08.2020 - 04:46
- Güncelleme : 18.08.2020 - 04:46
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 03.20 sıralarında meydana gelen kazada, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
ÇAY İÇEREK ARACIN ÇEKİCİYE YÜKLENMESİNİ İZLEDİLER
Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı.
Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırıkkale'de kaza yapan 3 kişi çay içerek rahatladılar VİDEO