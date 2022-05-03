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- Kırıkkale'de kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin 474 lira ceza
Kırıkkale'de kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin 474 lira ceza
- 03.05.2022 - 02:05
Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda, M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayıp bahçe duvarına çarparak takla attı.
1 kişi yaralandı
Otomobil sürücü M.A., yara almadan kurtulurken, yolculardan T.G. (22) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin 474 lira ceza - Video
Sürücü alkollü çıktı
İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü M.A.'nın ehliyetsiz ve 0,85 promil alkollü olduğu, otomobilin ise bir başkasına ait olduğu belirlendi.
5 bin 474 lira para ceza kesildi
Bunun üzerine polis, sürücü M.A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 474 lira, araç sahibine ise 3 bin 674 lira para cezası kesti. Sürücü M.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise trafikten men edildi.