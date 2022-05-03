Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz olarak kaza yapan sürücüye para cezası verildi. Aracı ise trafikten men edildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda, M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayıp bahçe duvarına çarparak takla attı.

1 kişi yaralandı

Otomobil sürücü M.A., yara almadan kurtulurken, yolculardan T.G. (22) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin 474 lira ceza - Video

Sürücü alkollü çıktı

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü M.A.'nın ehliyetsiz ve 0,85 promil alkollü olduğu, otomobilin ise bir başkasına ait olduğu belirlendi.

5 bin 474 lira para ceza kesildi

Bunun üzerine polis, sürücü M.A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 474 lira, araç sahibine ise 3 bin 674 lira para cezası kesti. Sürücü M.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise trafikten men edildi.