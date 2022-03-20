- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırıkkale'de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı
- İHA
- 20.03.2022 - 01:32
Kırıkkale'de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Ali K. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı - Video
SIKIŞTIĞI ARAÇTAN İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ali K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.