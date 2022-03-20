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    Kırıkkale'de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı

    Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 01:32
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    Kırıkkale'de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı

    Kırıkkale'de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Ali K. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

    SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

    Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale'de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı - Video

    Kırıkkale de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı #1

    SIKIŞTIĞI ARAÇTAN İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

    Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Ali K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı #2

    Kırıkkale de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı #3

    Kırıkkale de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı #4

    Kırıkkale de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı #5

    Kırıkkale de kaza yapan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı #6


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