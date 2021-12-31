Euro
15.0233
0.65%
Dolar
13.2523
0.53%
Altın
775.0170
0.84%
Borsa
1,863.65
-1.68%
Bitcoin
618.904
2.63%
BTXN Coin
35.66
-1.54%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kırıkkale'de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı

    Kırıkkale'de trafik kazasının ardından yol temizliği çalışması yapan 2 işçi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
    • AA
    • 31.12.2021 - 06:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı

    Mehmet Sefa B. idaresindeki 71 ACH 344 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından yoldaki araç parçalarını temizleyen Uğurcan Atar (27) ve Ahmet Şimşek'e (32) çarptı.

    Yaralanan Atar ve Şimşek, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı #1

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza ve buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Kayseri istikameti, tuzlama çalışması ve kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

    Kırıkkale de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı #2

    Kırıkkale de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı #3

    Kırıkkale de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı #4

    Kırıkkale de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı #5

    Kırıkkale de kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir