Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı

Delice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun, kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çorum- Kırıkkale yolunun 56'ncı kilometresinde Delice ilçesi yakınlarında, Mehmet Gürel yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetteki yolcular, yola savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonet yolcularından Ali İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar, Erkan Pehlivan, Recep Ali Turap ve sürücüler Mehmet Gürel ile Gökdeniz Kutlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















