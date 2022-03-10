Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yola geçerek ters döndü. 200 metre sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında F.T. idaresindeki 06 AP 2101 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı yola geçerek yaklaşık 200 metre ters yönde sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü F.T. (23) ile yanında bulunan E.T. (24) ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazada hurdaya dönen otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Çekici vasıtasıyla otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

























