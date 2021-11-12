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    Kırıkkale’de, köpek dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı

    Yahşihan ilçesine bağlı Irmak Kasabası’nda köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 25 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 08:44
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    Kırıkkale’de, köpek dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı

    Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkisinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi.

    3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile 25 kişiyi yakaladı.

    Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

    BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

    Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan 1 köpek barınağa teslim edildi.

    Kırıkkale’de, köpek dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı #1

    Kırıkkale’de, köpek dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı #2

    Kırıkkale’de, köpek dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı #3

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