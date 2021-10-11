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    Kırıkkale’de korkunç kaza: 8 yaralı

    Kırıkkale’de çevreyolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 03:09
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    Kırıkkale’de korkunç kaza: 8 yaralı

    Kırıkkale’de gece saatlerinde çevreyolu üzerinde G.Ş. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ü’nün kullandığı otomobil ile çarpıştı.

    Kazada sürücüler ile yolculardan 6 kişi yaralandı.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kazada yaralanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından kazalı araçlar çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

    Kırıkkale’de korkunç kaza: 8 yaralı #1

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    Kırıkkale’de korkunç kaza: 8 yaralı #4

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