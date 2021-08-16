Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de korona testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı

Kırıkkale'de korona testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı

Kırıkkale’de bir meyhanede yapılan HES kodu sorgulamasında, korona testi pozitif olduğu tespit edilen bir kişiye 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.