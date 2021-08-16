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- Kırıkkale'de korona testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı
Kırıkkale'de korona testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı
Kırıkkale’de bir meyhanede yapılan HES kodu sorgulamasında, korona testi pozitif olduğu tespit edilen bir kişiye 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.
- İHA
- 16.08.2021 - 03:52
Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kahvehane, meyhane ve kafe gibi kapalı mekanlarda HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri yapıldı.
PCR TESTİ POZİTİF OLAN KİŞİYE 4 BİN 50 LİRA PARA CEZASI
Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir meyhanede yapılan denetimde, Hakan T. isimli bir kişinin korona PCR testinin pozitif olduğunu tespit edildi.
Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen filyasyon ekipleri, Hakan T’ye izolasyon kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.