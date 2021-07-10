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Kırıkkale’de kurye 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Kırıkkale’de kurye 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Motor kuryenin çarptığı 8 yaşındaki Tusem K.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.