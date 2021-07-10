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- Kırıkkale’de kurye 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Kırıkkale’de kurye 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Motor kuryenin çarptığı 8 yaşındaki Tusem K.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
- İHA
- 10.07.2021 - 16:58
Kırıkkale Ovacık Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Ö.F.C.’nin kullandığı 06 FH 4860 plakalı motosiklet, bir anda yola çıkan 8 yaşındaki Tusem K.’ya çarptı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar, 8 yaşındaki kızı hemen yerden kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.F.C., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.
Kırıkkale’de kurye 8 yaşındaki çocuğa çarptı VİDEO
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8 yaşındaki Tusem ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.