Kanadından tüfekle vurulmuş olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan kara akbabanın bir kanadı ampute edildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyü yakınlarında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tüfekle kanadından vurulmuş halde bulunan kara akbabayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, yapılan ilk müdahalenin ardından Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

İHA’nın haberine göre; kara akbaba, 3 gün süren tedavinin ardından ameliyata alınarak kanadından ampute edildi.

Yapılan tedavi sonrasında da rehabilitasyon merkezine alınacak.

“Kanadının durumu çok kötüydü, kırılmıştı”

Veteriner Hekim Sevim Uğurlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kara akbaba türünde olan bir kuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 3 gün önce getirildi. İlk geldiğinde genel durumu kötü olduğu için operatif yönden bir değerlendirme yapamadık. Sadece medikal tedaviyle anesteziyi kaldırabilecek bir hale gelmesi için uğraştık. Kanadının durumu çok kötüydü, kırılmıştı. Kemik uçları dışarı çıkmış, artık oradaki dokuları kaybetmişti o yüzden tek çözümümüz maalesef kanadı ampute etmekti.

Kırıkkale'de nesli tükenen kara akbaba, ampute edildi VİDEO





“Türü çok nadir bulunan ırk”

Anesteziyi kaldırabileceğini düşününce bugün kendisini operasyona aldık. Kendisi bu arada türü çok nadir bulunan ırk. Nesli tükenmekte olan bir ırk, o yüzden yaşatmak adına böyle bir yol izlendi. Bundan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce rehabilitasyon süresince hayatına devam edecek.”