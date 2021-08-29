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    Kırıkkale'de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu

    Ceylanları izinsiz getiren tarım işçisi hakkında idari işlem yapılırken, ceylanlar Şanlıurfa'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna teslim edildi.
    • AA
    • 29.08.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 17:36
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    Kırıkkale'de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu

    Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan çalışmak için Keskin ilçesine gelen mevsimlik tarım işçisi H.C.'nin ceylan bulundurduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

    H.C.'nin hayvanları bulundurma izninin olmadığını tespit eden ekipler, "Gazella subgutturosa" türü 2 ceylana el koydu.

    İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Hayvanlar Şanlıurfa'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna teslim edildi.

    H.C. hakkında idari işlem başlatıldı.

    Kırıkkale'de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu ViDEO

    Kırıkkale de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu #1

    Kırıkkale de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu #2

    Kırıkkale de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu #3

    Kırıkkale de nesli tükenmekte olan 2 ceylana el konuldu #4

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