Kırıkkale'de operatörün feci ölümü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan 35 yaşındaki Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BUGÜN İZNE AYRILACAKTI

Bugün izne ayrılacağı öğrenilen operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.