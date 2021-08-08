Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
374.192
2.58%
EXEN Coin
23.00
-2.04%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Kırıkkale'de otele ve koronalı müşteriye ceza

    Kırıkkale'de otel odasında tespit edilen korona virüs hastası bir vatandaş ile otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 08.08.2021 - 03:06
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 03:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de otele ve koronalı müşteriye ceza

    Çanakkale'den çalışmak için Kırıkkale'ye gelen korona virüs hastası Murat K. (34), konaklamak için bir otele geldi.

    Otel görevlisi, HES kodunu kontrol etmeden Murat K.'yı otele kabul etti.

    Otele kayıt yapıldıktan bir süre sonra da "İzlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

    TOPLAM 8 BİN 100 LİRA CEZA

    Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine durumu bildirdi. Filyasyon ekipleri, PCR testi pozitif olan Murat K. ile HES kodu kontrolü yapmayan otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

    İnsan sağlığını tehlikeye atan Murat K., 14 gün süreyle de karantinaya alındı.

    Kırıkkale de otele ve koronalı müşteriye ceza #1

    Kırıkkale de otele ve koronalı müşteriye ceza #2

    Kırıkkale de otele ve koronalı müşteriye ceza #3

    Kırıkkale de otele ve koronalı müşteriye ceza #4

    Kırıkkale de otele ve koronalı müşteriye ceza #5

    Kırıkkale de otele ve koronalı müşteriye ceza #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir