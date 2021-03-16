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    Kırıkkale'de otomobiliyle apartmana çarptı

    26 yaşındaki genç sürücü, otomobiliyle duvarına çarptığı 3 katlı apartmanın bitişiğindeki kömürlüğü yıktı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 07:29
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    Kırıkkale'de otomobiliyle apartmana çarptı

    Kırıkkale Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde Halil T. (26) idaresindeki 26 VF 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı apartmanın duvarına çarparak durabildi.

    Çarpmanın etkisiyle apartmanın bitişiğindeki kömürlükte yıkıldı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

    SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

    İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan 26 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Halil T.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.

    Kırıkkale de otomobiliyle apartmana çarptı #1

    "DEPREM OLDU ZANNETTİK"

    Apartman sakinlerinden Ramazan Kurtoğlu, "Nasıl olduğunu anlamadık. Deprem oldu zannettik. Birde baktım araba burada. Herhalde karşıdan geldi. Çünkü arabanın izleri var. Komple girseydi adam ölürdü. Buna şükür yatıyordum ben. Emekli adam ne yapsın." diye konuştu.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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