Kırıkkale'de otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

DHA
Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'nde Ö.Ş. kontrolündeki otomobil ile S.B. idaresindeki otomobil şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.
Savrulan otomobiller köprü duvarına çarptı.
Kazada sürücü S.B. ve aynı otomobilde bulunan S.S. araçta sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikeleri yok
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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