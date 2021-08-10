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    Kırıkkale'de pazarcı kadınların yer kavgası

    Kırıkkale'de iki pazarcı kadının tutuştuğu tezgah yeri kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 00:06
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 02:13
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    Kırıkkale'de pazarcı kadınların yer kavgası

    Kırıkkale'deki Gürler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın, yufka satışı yapmak için tezgahını kurdu. Aradan birkaç saat sonra da başka bir pazarcı kadın ise tezgahını kurmak için alana geldi.

    SAÇLARINDAN TUTUP KAVGA ETTİLER

    Tezgah yerinin dolu olduğunu gören kadın, yerinin kendisine ait olduğunu iddia etti.

    Bir süre sonra iki pazarcı kadın, önce sözlü tartıştı, ardından saç saça, baş başa kavgaya tutuştu.

    Birbirlerini yere yatıran kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

    Kırıkkale'de pazarcı kadınların yer kavgası-Video

    Kırıkkale de pazarcı kadınların yer kavgası #1

    Kırıkkale de pazarcı kadınların yer kavgası #2

    Kırıkkale de pazarcı kadınların yer kavgası #3

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