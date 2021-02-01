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    Kırıkkale'de pizza yetiştirmeye çalışan kurye kaza yaptı

    Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaza yapan motorlu servis elemanı yaralandı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 03:13
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    Kırıkkale'de pizza yetiştirmeye çalışan kurye kaza yaptı

    Kırıkkale'de meydana gelen kazada, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda müşteriye pizza yetiştirmeye çalışan motosiklet sürücüsü E.C. yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı şahıs, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale'de pizza yetiştirmeye çalışan kurye kaza yaptı İZLE

    Kırıkkale de pizza yetiştirmeye çalışan kurye kaza yaptı #1

    Kırıkkale de pizza yetiştirmeye çalışan kurye kaza yaptı #2

    Kırıkkale de pizza yetiştirmeye çalışan kurye kaza yaptı #3

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