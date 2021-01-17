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- Kırıkkale'de riskli grupta yer alan bir kişi seyahat ederken yakalandı
Kırıkkale'de riskli grupta yer alan bir kişi seyahat ederken yakalandı
- İHA
- 17.01.2021 - 01:55
- Güncelleme : 17.01.2021 - 02:59
Kırıkkale Valiliği koordinesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler gerçekleştiriliyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan kilit kavşaktaki Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden kişilerde "HES kodu" sorgulaması yaptı.
Kontroller sırasında HES kodu "riskli" gurubunda yer alan İ.G. (48) isimli bir yolcu otobüsten indirildi. Koronavirüs testi pozitif olan İ.G’nin karantina da olması gerektiği belirlendi.
Kırıkkale'de riskli grupta yer alan bir kişi seyahat ederken yakalandı İZLE
"ANNEMİ GÖRMEYE BİLE GİTMEDİM"
Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. İ.G. isimli kişi, “Birisine temaslı değilim, birisinin yanına gitmedim. Ben korkumdan annemi görmeye bile gitmedim. Perşembe günü sabah 5’de eve girdim. Saat 2’de evden çıktım. Çarşıya gittim işimi gördüm” diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.
İkna çabaları işe yaramayınca İ.G., İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürülerek karantinaya alındı.