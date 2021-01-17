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Kırıkkale'de riskli grupta yer alan bir kişi seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale'de riskli grupta yer alan bir kişi seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale’de polisin yaptığı HES kodu kontrolleri sırasında "riskli" gurubunda yer alan bir kişi, "annemi görmeye bile gitmedim" dese de ekipleri ikna edemedi.