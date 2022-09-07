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    Kırıkkale'de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi

    Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi.
    • 07.09.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:35
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    Kırıkkale'de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi

    Kırıkkale'de kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde iş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü.

    Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu. Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu.

    Vatandaşlar seferber oldu

    Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın diye üzerine bastı.

    Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.

    DHA'ya göre paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    Kırıkkale de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi #1

    Kırıkkale de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi #2

    Kırıkkale de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi #3


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