Kırıkkale'de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı

Kırıkkale'de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girip sahte kimlikle otobüs yolculuğu yapan 3 şahıs, polis denetiminde yakalandı.

Van'dan İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Yolcuların genel bilgi toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

SAHTE KİMLİKLE ÜLKEYE GİREN 3 AFGAN YAKALANDI

Sahte kimlikle seyahat eden R.F. (18), M.A. (21), R.J. (18) isimli yabancı şahıslar, GBT sorgusunda yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen şahısların sahte kimlik düzenleyerek İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şahıslar, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildi daha sonra da emniyete götürüldü.

FİRMAYA PARA CEZASI

Polis, kaçak yolcu taşıyan otobüs firması hakkında adli işlem başlatırken, bin 891 lira da idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de sahte kimlikle yolculuk eden yabancı uyruklu şahıslar yakalandı