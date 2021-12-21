Euro
14.8137
-2.28%
Dolar
13.0728
-2.71%
Altın
752.88
-2.58%
Borsa
1.911
0%
Bitcoin
678.000
-18.27%
BTXN Coin
39.59
0.58%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Kırıkkale'de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girip sahte kimlikle otobüs yolculuğu yapan 3 şahıs, polis denetiminde yakalandı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı

    Van'dan İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu.

    Yolcuların genel bilgi toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

    SAHTE KİMLİKLE ÜLKEYE GİREN 3 AFGAN YAKALANDI

    Sahte kimlikle seyahat eden R.F. (18), M.A. (21), R.J. (18) isimli yabancı şahıslar, GBT sorgusunda yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen şahısların sahte kimlik düzenleyerek İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

    Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şahıslar, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildi daha sonra da emniyete götürüldü.

    Kırıkkale de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı #1

    FİRMAYA PARA CEZASI

    Polis, kaçak yolcu taşıyan otobüs firması hakkında adli işlem başlatırken, bin 891 lira da idari para cezası uyguladı.

    Kırıkkale'de sahte kimlikle yolculuk eden yabancı uyruklu şahıslar yakalandı

    Kırıkkale de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı #2

    Kırıkkale de sahte kimlikle yolculuk eden 3 Afgan yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir