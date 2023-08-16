Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki yeni sanayi sitesi alanında bulunan savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren özel bir şirkete ait fabrikada çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanlar şehrin bir bölümünü kapladı.

Yangına müdahale edildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve Yahşihan Belediyelerinin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları ile yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışması sürüyor

Su ve köpüklerle de fabrikada yapılan soğutma çalışmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın oluştuğu drone ile havadan görüntülendi.