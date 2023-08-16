Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Yahşihan ilçesinde özel bir şirkete ait savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası büyük hasarın oluştuğu fabrika drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki yeni sanayi sitesi alanında bulunan savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren özel bir şirkete ait fabrikada yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanlar şehrin bir bölümünü kapladı.

Yangına müdahale edildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kırıkkale ve Yahşihan Belediyelerinin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları ile yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması sürüyor

Su ve köpüklerle de fabrikada yapılan soğutma çalışmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın oluştuğu fabrika drone ile havadan görüntülendi.