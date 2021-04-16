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- Kırıkkale’de silah kaçakçılarına operasyon
Kırıkkale’de silah kaçakçılarına operasyon
Çalışmalar kapsamında belirlenen adreste yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
- İHA
- 16.04.2021 - 14:13
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şahsın evinde aramalar yapıldı.
Evin için de eklentiler tespit edildi.
94 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 94 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.