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    Kırıkkale'de silahlı çatışma

    Kırıkkale'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 07:22
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    Kırıkkale'de silahlı çatışma

    Kırıkkale Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 633'üncü Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E. ve E.B. birbirlerine tabancayla toplam 14 el ateş açarak olay yerinden araçla kaçtı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Olayda, E. E. ve O. E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

    Bekçilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale de silahlı çatışma #1

    Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kırıkkale de silahlı çatışma #2

    Kırıkkale de silahlı çatışma #3

    Kırıkkale de silahlı çatışma #4

    Kırıkkale de silahlı çatışma #5

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