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    Kırıkkale'de silahlı kavgada şüpheliler, polislere çarptı

    Kırıkkale'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin içerisinde bulunduğu minibüs, olaya müdahale için gelen motosiklekli yunus ekibine çarptı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 07:42
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    Kırıkkale'de silahlı kavgada şüpheliler, polislere çarptı

    Gece saatlerinde Yuva Mahallesi 2489'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silah, sopa ve balta kullanan iki gruptan Musa B. (26), Erkan A. (42), Orhan A, Şahin T. (21) ve Vedat G. (28) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kırıkkale'de silahlı kavgada şüpheliler, polislere çarptı

    MİNİBÜSLE KAÇAREN, YUNUS EKİBİNE ÇARPTILAR

    İçerisinde kavgada yaralananların da bulunduğu şüpheliler minibüsle kaçarken, Vatan Caddesi üzerinde olay yerine giden Mekzen Kaya (27) ve Celal Altunbaş'ın (31) bulunduğu motosikletli Yunus ekibine çarptı. Yaralanan polis memurları ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI, YARALILARIN DURUMU İYİ

    Şüphelilerin ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurları ile diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    YARALI POLİSLERE MORAL ZİYARETİ

    Olayın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelerek yaralı polisleri ziyaret etti. Şenses, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 polisimiz yaralı. Önemli bir şeyleri yok çok şükür. Durumları iyi. Biraz gözetim altında kalacaklar." dedi.

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