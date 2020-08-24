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    Kırıkkale'de silahlı kavgada yaralanan genç öldü

    Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç, hayatını kaybetti.
    • AA
    • 24.08.2020 - 06:48
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    Kırıkkale'de silahlı kavgada yaralanan genç öldü

    Kırıkkale Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi'nde 19 yaşındaki Ahmet Pekcan ile kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen olayda Pekcan, göğsünden silahla yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YARALI GENÇ KURTARILAMADI

    Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Kırıkkale de silahlı kavgada yaralanan genç öldü #1

    Kırıkkale de silahlı kavgada yaralanan genç öldü #2

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