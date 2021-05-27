- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırıkkale’de silahlı saldırıya uğradı, bekçiler buldu
Kırıkkale’de silahlı saldırıya uğradı, bekçiler buldu
- İHA
- 27.05.2021 - 08:44
Kırıkkale’nin merkez Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde, gece geç saatlerde silah sesi duyuldu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatte devriye görevini yürüten bekçiler, sesi duyar duymaz harekete geçti.
Sesin geldiği yöne gittiklerinde, R.S. (53) isimli şahıs vurulmuş halde bulundu.
Ayağından yaralanan şahsa ilk müdahale, bekçiler tarafından yapıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri ve bekçiler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Bulvar üzerinde mermi kovanı arandı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin, olay yerinden beyaz bir araç ile kaçtığı belirlendi.
Söz konusu araç, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki denetim noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durduruldu.
Şüpheli Ö.D. isimli kadın ile alkollü şekilde direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü A.D., gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu hap bulundu.
Sürücüye 6 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.