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    Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı

    Koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleştirilen denetimlerde, temaslı olduğu belirlenen gencin ailesine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 08:56
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    Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı

    Polis ekipleri yurt genelinde karantina ihlallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'şok denetim' uygulaması gerçekleştirildi.

    TEMASLI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Kent merkezinde sürücülere ve yolculara GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapılırken, gece yarısı dışarı çıkan lise öğrencisi E.Y.Ö.'nün temaslı olduğu belirlendi.

    Kırıkkale de şok denetim uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı #1

    FİLYASYON EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

    Koronavirüs hastası olma ihtimali taşıyan genç çocuk için İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri çağırıldı.

    Kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, E.Y.Ö'yü ekip aracıyla evine bıraktı.

    Kırıkkale de şok denetim uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı #2

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle de babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

    Kırıkkale de şok denetim uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı #3

    Kırıkkale de şok denetim uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı #4

    Kırıkkale de şok denetim uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı #5

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