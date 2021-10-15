Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasına takılan genç çocuk temaslı çıktı

Koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleştirilen denetimlerde, temaslı olduğu belirlenen gencin ailesine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri yurt genelinde karantina ihlallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'şok denetim' uygulaması gerçekleştirildi.

TEMASLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Kent merkezinde sürücülere ve yolculara GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapılırken, gece yarısı dışarı çıkan lise öğrencisi E.Y.Ö.'nün temaslı olduğu belirlendi.

FİLYASYON EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Koronavirüs hastası olma ihtimali taşıyan genç çocuk için İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri çağırıldı.

Kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, E.Y.Ö'yü ekip aracıyla evine bıraktı.





PARA CEZASI KESİLDİ

Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle de babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.







