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    Kırıkkale'de sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

    Keskin ilçesinde hayvancılık yapan 65 yaşındaki Orhan B.'ye yakınları ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramalarda yaşlı adamın gölete düştüğü belirlendi.
    • 23.06.2022 - 21:08
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    Kırıkkale'de sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyündeki Büyükceceli mevkiinde köyde hayvancılık yapan 65 yaşındaki Orhan B. sabah saatlerinde mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli mevkiinden bir daha dönmeyince akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.

    Bölgede yapılan aramada Orhan B., sulama göletinden karaya çıkartıldı.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İHA'nın haberine göre Orhan B'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin incelmesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kırıkkale de sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti #1

    Kırıkkale de sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti #2


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