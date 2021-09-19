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    Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı

    Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polis denetimine takılınca 4 bin 50 lira idari para cezası yedi.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 05:21
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 05:31
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    Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı

    Ardahan’dan İstanbul’a otomobiliyle giden Şerif D, Kırıkkale’nin Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince trafik kontrol noktasında durduruldu.

    KARANTİNASI 2 SAAT SONRA BİTECEKTİ

    Sürücü Şerif D’nin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Yaklaşık bin kilometre kadar yol kat eden sürücü Şerif D’nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina süresinin de tamamlanmasına 2 saat kaldığı belirtildi.

    Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı-Video

    4 BİN 50 TL CEZA YAZILDI

    Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Şerif D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

    Kırıkkale de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı #1

    Kırıkkale de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı #2

    Kırıkkale de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı #3

    Kırıkkale de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı #4

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