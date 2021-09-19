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Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı

Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polis denetimine takılınca 4 bin 50 lira idari para cezası yedi.