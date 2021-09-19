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- Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı
Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı
Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polis denetimine takılınca 4 bin 50 lira idari para cezası yedi.
- İHA
- 19.09.2021 - 05:21
- Güncelleme : 19.09.2021 - 05:31
Ardahan’dan İstanbul’a otomobiliyle giden Şerif D, Kırıkkale’nin Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince trafik kontrol noktasında durduruldu.
KARANTİNASI 2 SAAT SONRA BİTECEKTİ
Sürücü Şerif D’nin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Yaklaşık bin kilometre kadar yol kat eden sürücü Şerif D’nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina süresinin de tamamlanmasına 2 saat kaldığı belirtildi.
Kırıkkale'de sürücü, karantinasının bitmesine 2 saat kala yakalandı-Video
4 BİN 50 TL CEZA YAZILDI
Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Şerif D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.