Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

Kırıkkale'de tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi, kendisini silahla yaralayan şahıslar tarafından hastane önüne bırakıldı.