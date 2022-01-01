Euro
15.1063
1.20%
Dolar
13.2545
0.55%
Altın
779.6670
1.44%
Borsa
1,857.65
-0.32%
Bitcoin
634.000
2.42%
BTXN Coin
34.01
-3.24%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Kırıkkale'de tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi, kendisini silahla yaralayan şahıslar tarafından hastane önüne bırakıldı.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

    Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana geldi.

    Kimliği belirsiz kişi yada kişiler, husumetli olduğu Kenan C. (50) isimli şahsı ayağından tabanca ile vurarak yaraladı.

    Şahıslar sağ ayağından yaralanan Kenan C'yi, kendi araçlarıyla Keskin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı.

    ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Acil Servis bölümünde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Keskin İlçe Emniyet Amirliği ise olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Kırıkkale de tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar #1


    Görüş Bildir