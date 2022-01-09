Tartıştığı eşi tarafından bacağından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, H.K, isimli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi 658. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir apartmanın 2. katında oturan H.K., eşi Ayşenur K. (33) ile tartışmaya başladı.

EŞİNİN BACAĞINA BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle H.K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de tartıştığı eşini bacağından yaraladı ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşenur K. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri H.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.